عبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران أول ثلاثة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة

مع بدء جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة، حصل عدد من مرشحي الرئاسة المقبلة علي ثقة وتأييد العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ليعتبر ذلك ضوء اخضر لخوض انتخابات الرئاسة 2024.

حصل المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري على 44 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وحصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد علي 20 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

كما حصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران علي 20 تأييدًا من أعضاء مجلس الشيوخ لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

"البوابة نيوز" تستعرض الجدول الزمني لعقد الانتخابات الرئاسية 2024:

الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024

من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.. تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة وينتهي العمل باليوم الأخير الساعة 2 ظهرا.

16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم.

17 و18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

19 إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.

22 أكتوبر.. إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.

23 و24 أكتوبر.. تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.

27 و28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين.

29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون.

8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح.

9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم على أن تبدأ الحملات الانتخابية.

15 نوفمبر.. أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه.

16 نوفمبر.. نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية.

12 صباحا يوم 29 نوفمبر.. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج.

1 و2 و3 ديسمبر.. انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

12 صباحا يوم 8 ديسمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل.

10 و11 و12 ديسمبر.. الانتخاب داخل مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

13 ديسمبر.. انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي للأصوات.

14 ديسمبر.. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة.

15 و16 ديسمبر.. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة.

18 ديسمبر.. إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية.

19 ديسمبر.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

21 وحتى 30 ديسمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون.

4 يناير 2024.. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج.

5 و6 و7 يناير.. إجراء انتخابات الإعادة في الخارج ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل.

8 و9 و10 يناير.. إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

11 يناير.. انتهاء عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات.

12 يناير.. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة.

13 و14 يناير.. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة.

16 يناير.. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية.

