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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. كهربا يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى سان جورج

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أحرز محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى سان جورج الأثيوبي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.

جاء هدف محمود كهربا من ضربة جزاء في الدقيقة 35 بعدما أحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم  من ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب بطريقة رائعة في الدقيقة 10 من بداية اللقاء.

 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني 

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.

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محمود عبدالمنعم كهربا النادي الاهلي سان جورج الاثيوبي دوري أبطال أفريقيا
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