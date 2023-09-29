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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النرويج تنضم إلى دول الاتحاد الأوروبي في حظر دخول السيارات الروسية لحدودها

السيارات الروسية
السيارات الروسية
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أعلنت النرويج انضمامها إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تحظر عبور السيارات الروسية حدودها بدءا من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية النرويجي، أنيكين فيتفلت - في بيان اليوم الجمعة إن بلاده تقف مع الحلفاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل في ردود الفعل ضد الصراع الروسي في أوكرانيا.

وتطبق العقوبات بالحظر على السيارات الروسية الصغيرة ذات التسعة مقاعد أو أقل، فيما لا تزال بإمكان المركبات الكبيرة مثل الحافلات عبور حدود النرويج التي تمتد بطول 198 كيلو مترا في القطب الشمالي مع روسيا.

كما أن هناك بعض الاستثناءات للسيارات الدبلوماسية، والمركبات المملوكة للمواطنين النرويجيين وأفراد أسرهم الروس، وهؤلاء المسافرون في رحلات أساسية مثل حالات الطوارئ أو الجنازات.

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الاتحاد الأوروبي النرويج السيارات الروسية حظر عبور الصراع الروسي
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