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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يخصص طائرة تنقل المنتخب الأول إلى الإمارات

منتخب مصر
منتخب مصر
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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، توفير طائرة خاصة تنقل المنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات يوم 9 اكتوبر المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج استعدادات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

يعقد البرتغالي روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا يوم 7 أكتوبر المقبل بمقر اتحاد الكرة لإعلان قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يومى 12 و16 أكتوبر .

كان قد أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ١١ لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٩ إلي  ١٧ أكتوبر، و يتخلله مباراتين وديتين أمام  زامبيا ثم الجزائر  يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر، واللاعبون هم :


محمد صلاح 
محمد النني 
محمود حسن تريزيجية
طارق حامد 
احمد حسن كوكا 
مصطفي محمد 
عمر مرموش 
حمدي فتحي
محمد شريف.
سام مرسي
أحمد حمدي .

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منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا “طائرة خاصة”
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