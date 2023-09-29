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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد سفر المنتخب إلى الإمارات لخوض معسكره

منتخب مصر
منتخب مصر
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قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تحديد موعد سفر الفريق إلى الإمارات هو يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل استعدادًا لمواجهة منتخبي زامبيا والجزائر ودياً.


وتحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، بمدينة العين.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ١١ لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٩ إلي  ١٧ أكتوبر، و يتخلله مباراتين وديتين أمام  زامبيا ثم الجزائر  يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر، واللاعبون هم :

محمد صلاح 
محمد النني 
محمود حسن تريزيجية
طارق حامد 
احمد حسن كوكا 
مصطفي محمد 
عمر مرموش 
حمدي فتحي
محمد شريف.
سام مرسي
احمد حمدي .

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منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا معسكر
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