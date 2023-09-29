الأحد.. صحة سوهاج: اطلاق حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية

تنطلق يوم الأحد، الأول من اكتوبر، حملة طرق الابواب لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة سوهاج وتستمر لمدة 3 أشهر و من المقرر لها في المرحلة الاولي استهداف 3 مراكز وهي دار السلام و المنشاه وطما ثم تليها باقي المراكز تباعاً وفق خطة مديرية الصحة للوصول لجميع الأسرة المستهدفة بالمحافظة.

وأشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة تأتي في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة سيادته بمؤتمر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

والتي شدد فيها بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية والتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة

ونوه "النجار" الي توفير الخدمة للسيدات بالوحدات الصحة ومراكز طب الأسرة بالقري والنجوع و قرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة مؤكدا أن جميع الخدمات المقدمة بالحملة بالمجان للحفاظ على استمرارية اتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية

وأضاف انه سوف يتم تسجيل المنتفعات الكترونيا علي مستوي الإدارات وذلك لتنفيذ مسح صحي من "بيت لبيت" لحصر السيدات في سن الإنجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية؛ لافتاً الي ان الحملة تهدف الي إتاحة وتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الي جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات وتأثيرها الإيجابي للحفاظ علي صحة الأطفال و الأمهات علاوة علي ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات علي استخدام الوسائل.