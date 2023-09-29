ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز المنتخب الأول يتابع مباراة الأهلي وسان جورج

روي فيتوريا
روي فيتوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، علي متابعة مباراة الأهلي وسان جورج المقامة حاليا بأولي مباريات دوري أبطال أفريقيا. 
وذلك ضمن خطة البرتغالي لمتابعة جميع اللاعبين الذي سيتم ضمهم خلال الفترة المقبلة لصفوف المنتخب الوطني في المعسكر المقبل بالإضافة إلى القائمة النهائية للمنتخب المقرر خوض مباريات بطولة الأمم الأفريقية بها.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ١١ لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٩ إلي  ١٧ أكتوبر، و يتخلله مباراتين وديتين أمام  زامبيا ثم الجزائر  يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر، واللاعبون هم :

محمد صلاح 
محمد النني 
محمود حسن تريزيجية
طارق حامد 
احمد حسن كوكا 
مصطفي محمد 
عمر مرموش 
حمدي فتحي
محمد شريف.
سام مرسي
احمد حمدي .

ads
البرتغالي روي فيتوريا يتابع مباراة الأهلي وسان جورج
ads