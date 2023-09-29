جهاز المنتخب الأول يتابع مباراة الأهلي وسان جورج

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، علي متابعة مباراة الأهلي وسان جورج المقامة حاليا بأولي مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وذلك ضمن خطة البرتغالي لمتابعة جميع اللاعبين الذي سيتم ضمهم خلال الفترة المقبلة لصفوف المنتخب الوطني في المعسكر المقبل بالإضافة إلى القائمة النهائية للمنتخب المقرر خوض مباريات بطولة الأمم الأفريقية بها.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ١١ لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٩ إلي ١٧ أكتوبر، و يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر، واللاعبون هم :

محمد صلاح

محمد النني

محمود حسن تريزيجية

طارق حامد

احمد حسن كوكا

مصطفي محمد

عمر مرموش

حمدي فتحي

محمد شريف.

سام مرسي

احمد حمدي .