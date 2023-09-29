وزير الرياضة يشهد نهائي كأس عبد الأحد جمال الدين لكرة القدم بالغربية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نهائي كأس الدكتور عبد الأحد جمال الدين، لكرة القدم في نسخته الثامنه والعشرون.

أعرب الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتواجد اليوم، مشيرا إلى أن الدكتور عبد الاحد جمال الدين "رحمه الله" من الشخصيات الرائدة والتي اثرت الحياة الرياضية والحركة الشبابية المصرية على مدار سنوات عديدة.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته لكونه وزيرا للشباب والرياضة خلفا للراحل والذي قام بنهضة وتطوير كبير في الوزارة والخدمات المقدمة، وهو الشخصية الذي اثرت فيه كثيرا.

واضاف وزير الشباب والرياضة إلى ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوي الجمهورية.

واكد وزير الرياضة انه سيتم العمل على وضع خطة لتطوير ملعب كرة القدم وتحويله الى نجيل صناعي، بالاضافة الى التوسع في الطرح الاستثماري بمركز الشباب وذلك لانشاء حمام سباحة في المركز، وهي السياسة التي تعتمد عليها وزارة الشباب والرياضة في خطتها من اجل رفع العبء عن كاهل الدولة وتطوير المنشآت في جميع المحافظات بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمع وتحقيق عائد مادي لمراكز الشباب.

ومن جانبه تقدم اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، بالترحيب الدكتور وزير الشباب والرياضة والدكتور محافظ الغربية، في مركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

تقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بالتهنئة لجميع الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكذلك قرب حلول العيد القومي لمحافظة الغربية والتي يأتي يوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن تواجد الدكتور وزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الجمهورية اليوم هو أكبر تأكيد على أن الدولة المصرية تدعم الرياضة المصرية وايضا تعمل جاهدة على تطوير المنشآت في جميع محافظات الجمهورية، متقدما بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل من أجل النهوض بالدولة المصرية في جميع المجالات.

وانتهت المباراة النهائية والتي جمعت بين فريق كفر ششتا وفريق شبرا ملس، بفوز فريق شبرا ملس بهدف دون رد.