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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إقبال كبير على معرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية اليدوية باستاد القاهرة

معرض بيزينس يا شباب
معرض بيزينس يا شباب
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن الإقبال الكثيف من الزائرين لمعرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة ١٥٠ عارضا من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويفتح المعرض أبوابه بالمجان للجمهور طوال ايام المعرض.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة علي تلك الحرف من الانتهاء.

ويقام  معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف الحرفية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض"بيزنس يا شباب" أمس بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حسن محمد شحاتة وزير العمل، ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر.

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وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي بيزنس يا شباب الحرفية واليدوية احمد محمدي
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