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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

«متطلبات ذوي الهمم» في بيت ثقافة الفشن

قصور ثقافة بني سويف
قصور ثقافة بني سويف
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شهد فرع ثقافة بني سويف عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وعقد بيت ثقافة «أهناسيا»، أمس الأول، محاضرة عن «المولد النبوي الشريف»، تناول بها الشيخ سامح عبدالستار، حياة النبي وأهمية الاقتداء بسيرته العطرة.

 وقدم بيت ثقافة «أبو صير الملق» احتفالية بهذه المناسبة تضمنت عرضا فنيا لفرقة الموسيقى والآلات الشعبية، مع محاضرة ألقاها الشيخ وائل أحمد سيد عن الاحتفال بالمولد النبوي.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بـ«أبي صير الملق»، محاضرة بعنوان «المولد النبوي الشريف» للشيخ أيمن عبدالعاطي إمام، تناول بها ذكرى ميلاد النبي ونشأته.

وشهد بيت ثقافة «الفشن» محاضرة ثقافية حول «متطلبات ذوي الهمم في الحياة الشخصية» تحدث خلالها حسني محمد مسئول التمكين الثقافي عن بعض متطلبات ذوي الهمم في شتى مجالات الحياة، ومن أهمها وسائل النقل والمواصلات والتعليم والصحة والسكن.

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ثقافة مصر
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