دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مبكرة لنجم بيراميدز أمام الجيش الرواندي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض إبراهيم عادل مهاجم الفريق للإصابة في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الJ32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

أوضح الطبيب أن اللاعب تعرض لإصابة مبدئيا عبارة عن التواء في أربطة الكاحل، وخرج مستبدلا في الشوط الأول وشارك بدلا منه مصطفى فتحي.

أشار المنيري إلى أن إبراهيم عادل سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي