مصر تقترح إنشاء مركز إقليمي لتطوير الرياضات البارالمبية بالشرق الأوسط وأفريقيا

تقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة باقتراح إلى لاندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية ، بانشاء مركز اقليمى للتصنيف والسباحة والالعاب البارالمبية الطبى يساهم فى تطوير الرياضات البارالمبية فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا .

وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن سعادته بالفكرة وتقديره لاستضافة مصر للعديد من الاحداث البارالمبية الدولية فى الفترة الاخيرة، وكذا تقديره لما تملكه مصر من موارد بشرية و بنية تحتية تساهم فى تطوير النشاط البارالمبى على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تواجد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية ،و عماد رمضان أمين صندوق اللجنة بالبحرين لتمثيل مصر في إجتماعات الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية بحضور 180 دولة.

وكان الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية قد ألقى كلمة اللجنة الباراليمبية المصرية ، بإجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية ، و هي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية منذ عام 1989 التي يتم فيها عرض والقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.

كما تقدم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية باقتراح امام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية بان يكون هناك قواعد ملزمة لتمثيل ذوى الاعاقة الرياضيين المؤهلين بنسبة 50 ٪ فى جميع اللجان البارالمبية الاهلية والدولية ، وهو الاقتراح. الذي نال اهتمام مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية ، خاصة بعد أن تبع اقتراح أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية ، تأييد ومطالبة العديد من الدول لهذا المطلب ، و تم توثيق الاقتراح لدى اللجنة الباراليمبية الدولية.