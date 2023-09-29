الكرملين: بوتين سيوجه رسالة غدا للشعب الروسي للتهنئة بعودة المناطق الجديدة إلى روسيا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقي خطابا عبر الفيديو غدا السبت يهنئ فيها الشعب الروسي بالذكرى الأولى لعودة المناطق الجديدة "الأوكرانية" إلى قوام روسيا.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة "إن بوتين سيوجه رسالة عبر الفيديو غدا يهنئ فيها الشعب الروسي بالذكرى الأولى لعودة المناطق الجديدة إلى قوام روسيا".. مضيفا "الرئيس بوتين سيهنئ فيها الجميع بالذكرى الأولى لعودة هذه المناطق إلى روسيا".

واستبعد بيسكوف أن يحضر بوتين الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة في الساحة الحمراء قائلا "إن هذه المناسبة غير مدرجة على جدول أعمال الرئيس بوتين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس مشروع قانون صادق عليه مجلس الدوما يعلن الـ 30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل فيه البلاد بعودة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون إلى قوام روسيا.