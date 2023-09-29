ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

فريد زهران يحصل على تزكية 20 نائبًا لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة

الدكتور فريد زهران
الدكتور فريد زهران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران علي 20 تأييدًا من أعضاء مجلس الشيوخ لتزكيته لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، حيث ستجري أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي، برئاسة المستشار وليد حمزة، لتعلن قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.
 

ads
فريد زهران انتخابات الرئاسة مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات
ads