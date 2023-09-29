دوري أبطال أفريقيا.. "أفشة" بسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سان جورج

أحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمى سان جورج الأثيوبي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.

جاء هدف “أفشة” من ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب بطريقة رائعة في الدقيقة 10 من بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.