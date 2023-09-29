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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. "أفشة" بسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سان جورج

محمد مجدي أفشة لاعب
محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي
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أحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمى سان جورج الأثيوبي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.

جاء هدف “أفشة” من ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب بطريقة رائعة في الدقيقة 10 من بداية اللقاء.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني 

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا.

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سان جورج الاثيوبي دوري أبطال أفريقيا إمام عاشور محمود عبد المنعم كهربا
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