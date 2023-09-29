نسرين البغدادي: استراتيجية تمكين المرأة انطلقت مع وضع دستور 2014

كشفت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، تفاصيل “رؤية مصر 2030” فيما يخص ملف تمكين المرأة المصرية.

وقالت “البغدادي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتم صياغتها علي نهج تشاركي من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت عضو "القومي للمرأة"، أن دعم المرأة وتمكينها من الملفات التي أولتها القيادة السياسية اهتماما كبيرًا، بالتزامن مع وضع دستور 2014 الذي أكد أن الدولة المصرية تقوم على مبدأ المواطنة.

وأشارت إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة عام 2017، وضُمنت في رؤية مصر 2030، التي ارتكزت على العديد من الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن القيادة السياسية قامت بجهود غير مسبوقة في ملف المرأة.