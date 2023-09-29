لجنة الزمالك تعتمد عقود لاعبي فريق كرة الطائرة

نجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في اعتماد عقود جميع لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والموافقة علي توثيق العقود وفقا لجميع الاتفاقات المالية المبرمة بين النادي واللاعبين بحيث يتم تسجيل جميع اللاعبين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة في الاتحاد المصري للكرة الطائرة .

وأكد أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية والمدير المالي أنه اعتمد رسميا جميع عقود لاعبي الكرة الطائرة وتمت الموافقة بشكل نهائي علي الأمور المالية لكل اللاعبين حتى يتسنى للجهاز الفني والإداري توثيق عقود اللاعبين بالاتحاد.

وكشف أحمد فؤاد الوطن عن قرر صرف المستحقات المالية الخاصة بالمحترف الليبي محمد بولبابة والبالغة ٢٠ ألف دولار مؤكدا أن المستحقات المالية تم تدبيرها كاملة وسيتم صرفها للاعب غدا السبت.

وأضاف أحمد فواد الوطن عضو اللجنة و المديرالمالي أنه تم تدبير باقي مقدمات اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة "مروان الصافي ودولا" وسيتم صرفها غدا أيضا بالإضافة لمنح جميع اللاعبين كافة مستحقاتهم في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل .

وأكد أن اللجنة سبق وقامت بصرف مستحقات لاعب الفريق أحمد يوسف عفيفي ومنحه مقدم التعاقد ومستحقاته المالية المتاخرة عن الموسم الماضي .

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب مع جهاز الكرة الطائرة سرعة إنهاء إجراءات قيد اللاعبين بالاتحاد غدا السبت أو بعد غدا الأحد على أقصى تقدير .

في سياق متصل كشف المدير المالي عن اعتماد اللجنة لجميع عقود لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بإلاضافة لتوفير مستحقات المحترف أوجي مايو، لاعب فريق السلة والبالغة ٢٥ ألف دولار مشدد علي أنه اللاعب سيحصل علي المبلغ كاملا فور عودة البعثة من قطر .

واختتم عضو اللجنة الثلاثية تصريحاته بأنه يولي ملف مستحقات ومقدمات عقود اللاعبين بالفريق الجماعية القدم والطائرة والسلة واليد عناية خاصة من أجل توفير الاستقرار الإداري لهم حتي يتسنى لهم اسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات وحصد البطولات.