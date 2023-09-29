دوري أبطال أفريقيا.. كريستو يقود هجوم الأهلي أمام سان جورج

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي افشه

خط الهجوم : أحمد عبد القادر – محمد الضاوي كريستو – محمود عبد المنعم كهربا

وصلت منذ قليل، حافلة النادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي ، كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة سان جورج الإثيوبي المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وشهدت المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سان جورج، وذلك وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، من أجل تحقيق الفوز والصعود الى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى الأهلي إلى الحفاظ على لقبها للعام الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب في مباراة سان جورج الإثيوبي بداية من الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية الأولى والسداسي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء ورضا سليم وصلاح محسن للإصابة.

كما يغيب الثنائي خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق بسبب عدم الجاهزية الطبية والفنية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة سانت جورج أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.