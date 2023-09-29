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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتبط يد الزمالك 2006 يهزم البنك الأهلي 29 - 18

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 18/29 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة دوري المحترفين .

وقدم لاعبو الزمالك أداء قويا خلال شوطي اللقاء، إذ أنهى الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة  10/14 ،قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 18/29 .

 يذكر أن الفريق فاز على الترسانة بنتيجة31/40 بالجولة السابقة التي جمعتهما الجمعة الماضية بصالة ميت عقبة.

ومن المقرر  أن يواجه الفريق نظيره هليوبوليس يوم الجمعة المقبل  في تمام الخامسة مساءا بصالة الشروق.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: محمد رمضان "هتلر "مديراً فنياً ومحمد البوهي مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي وجمال شعبان إداريا.

 

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الزمالك البنك الأهلي بطولة دوري المحترفين
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