سيامة 5 كهنة جدد بالمنيا في عيد الصليب

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للاقباط الأرثوذكس ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات بالمنيا القداس الإلهي لعيد الصليب المجيد، في كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس بمنطقة شلبي بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام الأنبا مكاريوس عقب صلاة الصلح خمسة من الشمامسة كهنة عموم للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس عماد فخري عجيب كاهنًا جديدًا باسم القس متاؤوس.

- الشماس مكاريوس حنا ناشد كاهنًا جديدًا باسم القس يوليوس.

- الشماس مينا حنا سامي كاهنًا جديدًا باسم القس أغابيوس.

- الشماس صموئيل داود لبيب كاهنًا جديدًا باسم القس بستافروس.

- الشماس صموئيل عبيد حبيب كاهنًا جديدًا باسم القس أغناطيوس.