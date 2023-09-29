مجموعة السبع تنشئ صندوقًا لمساعدة الدول النامية على تعزيز سلاسل التوريد

ذكرت مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن مجموعة الدول السبع ستنشئ صندوقا لمساعدة الدول النامية على بناء سلاسل توريد قوية للمنتجات اللازمة لإزالة الكربون.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن المصادر قولهم إنه سيتم استخدام الصندوق لمساعدة الدول النامية والناشئة في ما يسمى بالجنوب العالمي على تعزيز قدرتهم على معالجة الموارد وإنتاج المواد اللازمة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية.

وتخطط اليابان للمساهمة بمبلغ 5 ملايين دولار في الصندوق المرتقب في البنك الدولي، بحسب المصادر.