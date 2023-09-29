قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في أريحا وسلفيت

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، اليوم الجمعة، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية، فلسطيني على حاجز عسكري جنوب أريحا.

وأوضح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، في تصريحات نشرتها الوكالة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حسني العيوطي، البالغ من العمر 23 عاما، من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وهذا خلال مروره عبر حاجز عسكري مقام على مدخل المدينة الجنوبي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية شقيقين من بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، وشقيقه علي، خلال مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.

فيما أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مما أسفر عن إصابة 4 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق، نقلت إحداها الى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين ومتضامن وصحفية أجنبيان خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 3 فلسطينيين أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وتابع أن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا، من ضمنهم صحفية ومتضامن أجنبيان.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

بينما أصيب فلسطيني برصاصة معدنية في عينه خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واندلعت اشتباكات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة تجاه الفلسطينيين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت مصادر محلية إصابة فلسطيني بإصابة خطيرة في عينه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

في حين، أصيب فلسطيني إثر استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلية الحي، وتم اعتقال آخر في مدينة البيرة.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات نشرتها الوكالة، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، مما أسفر عن إصابة فلسطيني، لم تعرف هويته بعد، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

ولفتت المصادر الى أن تلك القوات اعتقلت الفلسطيني بهاء حسونة، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة.

وفي سياق آخر، اندلعت اشتباكات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين في محيط نابلس، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، في تصريحات نشرتها "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجزين منعت الفلسطينيين من الدخول إلى المدينة، مما أدي إلي أزمة خانقة في المكان.