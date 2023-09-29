تعرف على أهم ما كُتب عن أعمال الراحل الأديب الكبير كمال رحيم

“جدل السرد وأزمة الهوية : قراءات نقدية في ثلاثية اليهود” كتاب ناقش عالم الكاتب الكبير -الذي غادر عن عالمنا اليوم- كمال رحيم، بعد صراع مع المرض، والكتاب من تحرير د. تامر محمد فايز، وتقديم الناقد د. سامي سليمان أحمد، ويضم مجموعة من القراءات النقدية التى تتناول ثلاثية الكاتب الكبير د. كمال رحيم "الروائية وهي"قلوب منهكة"( 2004)، و"أيام الشتات" (2008)، و"أحلام العودة"( 2012)، وهي ثلاثية روائية تتناول- عبر أجزائها الثلاثة- قصة حياة "جلال" بطل الثلاثية من الطفولة حتى مرحلة النضج، وهي ثلاثية عابىة للأجيال و تعرض له من منحنيات وأزمات حياتية، بداية من نشأته المهجنة بين أب مصري مسلم، استشهد في حرب 1956، وأم من يهود مصر، ومرورًا بعلاقاته العاطفية وزواجه، ورحيله من مصر إلى فرنسا، ثم عودته إليها مرة أخرى قبل نهاية الثلاثية.

كما تصور هذه الثلاثية مسيرة ذلك البطل في إطار الواقع المصري بمكوناته الخاصة الاجتماعية والسياسية على مدى نصف قرن.

بدأ الأديب الكبير كمال رحيم أولى أعماله الأدبية بمجموعة قصص قصيرة، مثل، قصة "أيام في المنفى" سنة 1996م، و"شيء حدث" سنة 1996م، و"مشوار" سنة 1997م، إلى أن بدأ رحلته السردية من القصة القصيرة إلى فن الرواية، وعللّ ذلك بأنه يود سبر أغوار القصة والتعبير عما في داخلة من خلال الرواية على أكمل وجه، فبدأ أولى رواية من ثلاثيته وهي “قلوب منهمكة- المسلم اليهودي” سنة 2004م، ثم رواية أيام الشتات عام 2008م، ثم رواية "أحلام العودة" عام 2012م، لافتا بأعماله الأدبية أنظار القراء والنقاد.

وكمال رحيم من مواليد 1947، حصل على ليسانس الحقوق والشرطة فى يوليو عام 1968، ثم ماچستير القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975، ودبلوم الإحصاء الجنائى من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 1978 بتقدير امتياز. ثم دكتوراة فى النظم السياسية والقانون الدستورى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير امتياز. تدرج فى وظائف الشرطة حتى وصل إلى رتبة لواء، وعمل مفتشا للإنتربول المصرى فى فرنسا عام 1978، ثم صار مديرا له عام 1985 وحتى عام 1988. درَّس القانون العام بأكاديمية الشرطة بسلطنة عمان عام 2005، وانتدب للإشراف على رسائل عدة بأكاديمية نايف للأمن بالسعودية وأكاديمية الشرطة بمصر.