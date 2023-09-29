البيت الأبيض يحذر من خسارة الشركات الصغيرة قروضا بـ100 مليون دولار يوميا

حذر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، من خسارة الشركات الصغيرة لقروض بقيمة 100 مليون دولار يوميًا إذا حدث إغلاق حكومي لأن الكونجرس سيكون غير قادر على تمويل الحكومة.

وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية إن الإغلاق سيكون له "عواقب مدمرة على الشركات الصغيرة وسيقوض بلا داع التقدم الاقتصادي في أمريكا" وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وسيجبر الإغلاق، وفقًا للبيت الأبيض، إدارة الأعمال الصغيرة على التوقف عن إعطاء قروض جديدة للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض إن الإغلاق سيحرم الشركات الصغيرة من تمويل أكثر من 100 مليون دولار كل يوم من أيام الأسبوع أثناء الإغلاق.

وأشار المسؤولون إلى أنه "يمكن أن يكون لهذه التأخيرات عواقب وخيمة على أصحاب الأعمال الصغيرة والمجتمعات التي يدعمونها، بما في ذلك فقدان القدرة على شراء العقارات أو المعدات المهمة، وخسارة الصفقات والفرص التجارية، والإجبار على الحصول على قروض بفائدة عالية وتلاعب في الأسعار".

ويواجه الكونجرس موعدًا نهائيًا في وقت متأخر من يوم السبت لتمرير تشريع لتمويل الحكومة ومنع الإغلاق، لكن الجمهوريين في مجلس النواب لم يتمكنوا من الاتفاق على خطة لتمويل الحكومة على الرغم من الاتفاق الذي يحدد سقف الإنفاق للسنة المالية المقبلة.

واتهم الرئيس بايدن الجمهوريين بعدم الالتزام بهذا الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في مايو. وبموجب هذا الاتفاق لرفع سقف الدين، صوت المشرعون لصالح تشريع يحدد سقفا للإنفاق للعام المقبل. والآن يسعى المحافظون في مجلس النواب إلى إجراء تخفيضات أعمق مما تضمنه الاتفاق.