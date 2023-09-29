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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يفقد 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر الذهب
سعر الذهب
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فقد الذهب ما بين 10 و 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.
سجل سعر عيار 21 حوالي 2188 جنيه للبيع و 2198 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2501 جنيه للبيع و 2512 جنيه للشراء.
وصل سعر عيار 18 إي 1875 جنيه للبيع و 1884 جنيه للشراء و عيار 14 لحوالي 1459 جنيه للبيع و 1465 جنيه للشراء.
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.8 ألف جنيه للبيع و 78.13 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو2.5 مليون جنيه للبيع و 2.512 مليون جنيه للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 17.504 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

 

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سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم
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