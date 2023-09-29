الذهب يفقد 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

فقد الذهب ما بين 10 و 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة وذلك على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2188 جنيه للبيع و 2198 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2501 جنيه للبيع و 2512 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 إي 1875 جنيه للبيع و 1884 جنيه للشراء و عيار 14 لحوالي 1459 جنيه للبيع و 1465 جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.8 ألف جنيه للبيع و 78.13 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو2.5 مليون جنيه للبيع و 2.512 مليون جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 17.504 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.