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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سان جورج بدوري أبطال أفريقيا

غرفة ملابس النادي
غرفة ملابس النادي الأهلي
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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا من داخل غرفة الملابس قبل مباراة الفريق أمام سان جورج الإثيوبي بعد قليل باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وصلت منذ قليل، حافلة النادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي ، كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى  ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة سان جورج الإثيوبي المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وشهدت المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سان جورج، وذلك وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، من أجل تحقيق الفوز والصعود الى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى الأهلي إلى الحفاظ على لقبها للعام الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويغيب عن الأهلي  أكثر من لاعب في مباراة سان جورج الإثيوبي بداية من الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية الأولى والسداسي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء ورضا سليم وصلاح محسن للإصابة.

كما يغيب الثنائي خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق  بسبب عدم الجاهزية الطبية والفنية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة سانت جورج أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

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الأهلى سان جورج دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر أنتوني موديست
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