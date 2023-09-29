قمة الدوري الإسباني.. قائمة ريال مدريد للمواجهة المرتقبة أمام جيرونا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض المواجهة المرتقبة أمام جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على جيرونا بملعب مونتيليفي، في مباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، هذا اللقاء باعتباره صراع بين فريقين يتنافسان على صدارة الليجا رفقة برشلونة.

ويعد فريق جيرونا، الحصان الأسود لبطولة الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2023-2024، حيث يناطح كبار المسابقة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويزين البرازيلي فينيسيوس جونيور، قائمة الريال لمواجهة جيرونا، بجانب عودة الظهير الأيمن داني كارفخال من الإصابة.

ويغيب المدافع النمساوي دافيد ألابا عن اللقاء للإصابة، في ظل استمرار غياب الجوهرة التركية أردا جولر لتعرضه لإصابة جديدة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا، دييجو بينيرو

خط الدفاع: داني كارفخال، ألفارو كاريو ، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

ويتصدر جيرونا، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف حتى الآن.