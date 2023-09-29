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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منظمة الصحة العالمية تعلن توسيع استجابتها لمواجهة تفشى وباء الكوليرا في السودان

الصحة العالمية
الصحة العالمية
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قالت الدكتورة نعمة عابد ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان أن المنظمة تقوم بتوسيع استجابتها هناك بعد إعلان السودان عن تفشي وباء الكوليرا فى ولاية القضارف حيث تم الإبلاغ عن 264 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض و4 حالات مؤكدة و16 حالة وفاة مرتبطة بها بحلول 25 سبتمبر 2023 ولفتت مسئولة المنظمة الدولية الى ان التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما اذا كانت الكوليرا قد انتشرت أيضا الى الخرطوم وجنوب كردفان وهى الولايات التى تم الإبلاغ فيها عن زيادة في حالات الاسهال المائي الحاد.

وحذرت عابد فى تقرير لها بجنيف اليوم من أن تفشى الكوليرا في السودان يمكن ان يكون له تأثير مدمر فى سياق النظام الصحي المنهك بالفعل بسبب الحرب ونقص الإمدادات الطبية والعاملين الصحيين وسوء التغذية وتحديات الوصول.

وقالت انها كانت قد قدمت بالفعل امدادات الكوليرا بما في ذلك المضادات الحيوية ومحلول الاماهة الفموية والسوائل الوريدية الى 6 ولايات بما في ذلك القضارف والخرطوم وجنوب كردفان قبل إعلان التفشى ونوهت المنظمة الى أنها تقوم حاليا بنشر فرق الاستجابة السريعة فى المحليات المتضررة وتدعم بشكل فعال وزارة الصحة لنقل عينات من حالات الكوليرا المشتبه فيها الى مختبر الصحة العامة في بورتسودان مع استمرار المراقبة فى المناطق المتضررة والمعرضة للخطر الشديد لتحديد عوامل الخطر ومعالجتها.

وأضافت مسؤولة المنظمة أن السودان ونتيجة للحرب التى اندلعت فى أبريل تعانى من نزوح جماعى غير مسبوق وتفشى الأمراض وسوء التغذية والتي تفاقمت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وحذرت من ان النظام الصحي مثقل بالهجمات على المرافق الصحية وندرة الامدادات والمعدات الطبية والعاملين الصحيين والأموال التشغيلية فى وقت بلغ عدد المستشفيات التى لا تعمل فى الاقاليم المتضررة حوالى 70 % في حين أن المستشفيات والعيادات النشطة في الأقاليم غير المتضررة من الصراع مكتظة بتدفق النازحين داخليا.

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الصحة العالمية السودان الكوليرا
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