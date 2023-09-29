ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة تسفر عن تدمير منشآت عسكرية أوكرانية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، ضد منشآت عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "إن الضربات أسفرت عن تدمير مستودعات للذخيرة ومراكز تدريب ونقاط تمركز لقوات الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب، وتدمير مركز قيادة لوحدة أجنبية، وترسانتين كبيرتين من الأسلحة والذخائر، فضلا عن استهداف إمدادات الأسلحة أجنبية الصنع والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية العاملة في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه.

وأضافت الوزارة، أن القوات الأوكرانية فقدت خلال أسبوع أكثر من 210 من العناصر على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، كما أحبطت القوات الروسية خلال الأيام الماضية 31 هجوما شنته قوات كييف وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على محور دونيتسك، ودمرت القوات الروسية أيضا 4 مستودعات للذخيرة خلال الأسبوع الماضي في مقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الأيام الماضية 33 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من أنظمة "هيمارس" الأمريكية، وأسقطت 185 طائرة مسيرة، وتمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 1760 جنديا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير وتدمير 40 دبابة في اتجاه دونيتسك.

وأحبطت القوات الروسية محاولات قوات كييف شن هجمات وتمكنت من القضاء على أكثر من 330 جنديا وتدمير 25 قطعة مدفعية على محور زابوروجيه، فيما تم القضاء على أكثر من 750 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع في اتجاه جنوب دونيتسك، وفي اتجاه خيرسون تم القضاء على ما يقرب من 250 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير وتدمير 16 مركبة مدرعة.  

ads
ضربات منشأة عسكرية أوكرانية الدفاع الروسية روسيا الأسلحة
ads