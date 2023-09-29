تعرف على حصاد وزارة الشباب والرياضة الأسبوعي.. أبرزها معرض «بيزنس يا شباب»

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي تقريرها الاسبوعي والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من 23حتى 29 سبتمبر 2023 ونستعرض أهمها في التقرير التالي :

البداية مع أهم المؤتمرات الصحفية للإعلان عن أهم الأحداث والفاعليات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة :

- شهد الدكتور أشرف صبحي، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل اقامة معرض "بيزنس يا شباب" لمنتجات مراكز الشباب تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ماراثون الرمال الدولي 2023، والذي يقام للمرة الأولي بمصر وتنظمه شركة تراي فاكتوري، خلال الفترة من 18 لـ 24 نوفمبر القادم، بمحمية وادي الريان بالفيوم.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، تحت شعار "نجري للعون"، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.

أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة:

- التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد/ داماس دانيال وزير الرياضة والثقافة التنزاني، لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، وتعميق التعاون في مجالي الشباب والرياضة.

- عقد الدكتور أشرف صبحي لقاء موسع مع مديري مديريات الشباب والرياضة ومعاونيهم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة مجموعة من قيادات الوزارة، في ضوء متابعته لمختلف ملفات العمل بقطاعات الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

- افتتح الدكتور أشرف صبحي، معرض "بيزنس يا شباب"، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بفكرة المعرض والذي يشارك فيه شباب مصري من جميع مراكز الشباب بالجمهورية، تحت شعار "شباب مصر مستقبلها" والذي يعد أكبر معرض لصناعات ومنتجات الشباب.

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزير الشباب والرياضة التنزاني والوفد المرافق له، عدداً من الدورات التدريبية لمكتب فن إدارة الحياة، على هامش لقائهما بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة

- اطلع الدكتور أشرف صبحي، على نتائج مسابقة هاكاثون الشباب الوطني، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

- التقى الدكتور أشرف صبحي، بالكيانات الشبابية التابعة للوزارة، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها بالشباب بمختلف المحافظات، وفي إطار استراتيجية الوزارة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات...

- شارك الدكتور أشرف صبحي، بالفاعلية الختامية للمسابقة الاقليمية لدعم المبادرات الشبابية، تحت عنوان "شارك بالتأثير".

- التقى الدكتور أشرف صبحي، بالكيان الشبابي "الإتحاد الوطني للقيادات الشبابية" من مختلف المحافظات، عبر تقنية الاتصال المرئي، تناول اللقاء استعراض إنجازات وأنشطة الاتحاد، وما يقدمه من مبادرات تخدم المجتمع وخاصة شرائح ذوي الهمم بمحافظات الصعيد.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية :

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، اللاعبة سلمي على والإتحاد المصري للتايكوندو واللجنة البارالمبية، بعد تحقيقها الميدالية الفضية ببطولة العالم، بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام بطلة المكسيك ١/٣.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب ناشئات اليد مواليد 2006 بعد الفوز باللقب القاري للبطولة الأفريقية بتونس.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، المنتخب المصري الأول للتايكوندو، بعد فوزه بالمركز الأول في الترتيب العام ببطولة صربيا الدولية المفتوحة، بعد احراز لاعبي المنتخب 5 ميداليات متنوعة من أصل ثمانية لاعبين بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات بالبطولة.

- أناب الدكتور أشرف صبحي ، وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال المصارع المصري عبد اللطيف منيع، عقب عودته من دولة صربيا، وحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة للكبار، والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

- أناب الدكتور أشرف صبحي، د. ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بالوزارة لاستقبال المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات مواليد 2006، بمطار القاهرة الدولي عقب عودتهم من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

- أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج المـُميزة لبعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف لليوم الثاني علي التوالي، وإضافة 6 ميداليات جديدة في الفترة الصباحية لثاني أيام بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر الجاري في بلغراد بصربيا.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطلة المصرية سمر حمزة، لاعبة المصارعة الحرة، بمواصلتها تصدر التصنيف العالمي للمصارعة النسائية.

ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة :

- شاركت وزارة الشباب والرياضة، في افتتاح الدورة السابعة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، تحت شعار "الحياة حلوة"، والتي تقام برعاية فخامة رئيس الجمهورية.01:16 PM

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، إقامة مباريات ومنافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي– رئيس الجمهورية.

- عقدت وزارة الشباب والرياضة، المقابلات الشخصية لاختيار اعضاء الوفد المصري المشارك في فعاليات سفينة النيل للشباب العربي، خلال الفترة من ٧ لـ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ عدد من الورش الحرفية تحت شعار "حرفتك مهنتك" لأعضاء أندية الفتاة والتطوع بعدد من مراكز الشباب بالمحافظات.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المرحلة الثانية من سلسلة القوافل المجتمعية، تحت شعار" بشبابها...نساعد أهالينا"، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني، جامعة المنوفية، جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية، بمدينتي نخل والحسنة.

- بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير"، توفر الحقائب المدرسية بمشتملاتها لأبناء مركز شباب الإمامين والتونسي.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب أهالينا، حفل ختام الأنشطة وتكريم أوائل الثانوية العامة والإعدادية والمتميزين في الأنشطة الرياضية وحفظة القرآن الكريم من القاطنين بالمناطق البديلة التى أقامتها الدولة المصرية فى أهالينا ١ وأهالينا ٢.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، تنفيذ فعاليات برنامج التطوع الدولي بالقاهرة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والكشفية والتطوعية المختلفة والمتنوعة.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الكيان الشبابي "سند شباب الصعيد" ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، ثاني فعاليات حملة "داعمون يا شباب مصر" بنادي الطيران، بمشاركة 500 شابًا وشابة من أعضاء القيادات الشبابية.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، احتفالية المولد النبوي الشريف علي مسرح الوزارة، تحت شعار "رسولنا.. قـدوتنا"، بمشاركة القيادات والكيانات الشبابية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة، مراكز شباب (الأندلس، الشيخ زايد، الصفا) والتي يتم تنفيذها حتى يوم الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، فعاليات هاكاثون الشباب الوطني، والذي أُقيم بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب واليوم العالمي للشباب 2023.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة حفل تخرج الطلاب الافارقة ٢٠٢٣، خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية، على مسرح الوزارة، في إطار الحرص على دعم وتنظيم الانشطة والاحتفالات والمؤتمرات والندوات الشبابية والطلابية لشباب القارة الإفريقية.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات بطولة السباحة الثانية بمراكز شباب محافظات الصعيد، والتي أقيمت ببني سويف، لمراكز شباب محافظات الصعيد، بمشاركة ٣٠٠ سباحًا وسباحة من محافظات "بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان".

- قام وفد وزارة الشباب والرياضة، بزيارة مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن تفعيل توصيات أعضاء برلمان شباب مصر خلال زيارتهم الأخيرة، والتي خرجت بتوصيات تُساهم بشكل فعال وكبير في تطوير قدرات أعضاء البرلمان.