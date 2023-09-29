دوري أبطال أفريقيا.. وصول حافلة الأهلي لاستاد القاهرة لمواجهة سان جورج

وصلت منذ قليل، حافلة النادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي ، استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة سان جورج الإثيوبي المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وشهدت المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سان جورج، وذلك وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، من أجل تحقيق الفوز والصعود الى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يسعى الأهلي إلى الحفاظ على لقبها للعام الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب في مباراة سان جورج الإثيوبي بداية من الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية الأولى والسداسى عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء ورضا سليم وصلاح محسن للإصابة.

كما يغيب الثنائي خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق بسبب عدم الجاهزية الطبية والفنية.