ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يُشيد بنتائج المنتخب المصري لكرة القدم للصم فى كاس العالم بماليزيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة للمنتخب المصري لكرة القدم للصم  خلال مشاركته ببطولة العالم والتى تقام بماليزيا بعد فوزه فى جميع المباريات حتى الآن.


فاز المنتخب اليوم الجمعه على منتخب غانا بنتيجة 0/9 فى منافسات الدور الثانى بالمونديال كما فاز فى الدور الاول على كلا من : ألمانيا 3/2 وامريكا 3/1وعلى ماليزيا 1/0، وسوف يلعب المنتخب المصرى مع نظيره الألمانى فى دور الثمانية.


وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبوا  منتخب مصر لكرة القدم للصم  في المونديال، مؤكداً أن هذه النتائج استمراراً للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده  مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.


وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

 

 

ads
وزير الشباب كاس العالم بماليزيا اشرف صبحي للمنتخب المصري لكرة القدم للصم احمد محمدي
ads