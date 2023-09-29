مصر تدين هجومين إرهابيين في باكستان

أدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ، وأسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، وأدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا.

وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.