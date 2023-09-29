الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرتين مُناهضتين للاستيطان شمال الضفة الغربية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرتين مُناهضتين للاستيطان تنظمان بشكل أسبوعي شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، نقلت إحداها الى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا.