استبعاد وغرامة ربع مليون جنيه.. الزمالك يوقع عقوبات قوية ضد محمود علاء

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استبعاد محمود علاء، مدافع الفريق، من مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها غدا السبت، ضمن إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة قرر استبعاد علاء من مواجهة الغد، وتغريمه 250 ألف جنيه، بجانب خوض تدريبات منفردة لمدة أسبوعين.

وأكد المصدر، أن سبب استبعاد محمود علاء، جاء بسبب التلفظ بألفاظ خارجة وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



تشمل قائمة الزمالك لمواجهة الغد كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

