الدوري السعودي.. النصر بالقوة الضاربة أمام الطائي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الطائي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق النصر، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الطائي بملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل العالمي، المباراة بقوته الضاربة، المتمثلة في كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح، ويعاونه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويتواجد في تشكيل النصر الأساسي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرتغالي أوتافيو دا سيلفا، الإسباني إيمريك لابورت، والبرازيلي أليكس تيليس.

ويحتل النصر، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 15 نقطة، فيما يأتي الطائي في المركز الثاني عشر بـ7 نقاط.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو دا سيلفا

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.