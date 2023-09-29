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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الكونفيدرالية.. الزمالك بالزي الأبيض في مواجهة آرتا سولار الجيبوتي غدًا

الزمالك
الزمالك
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عقد في الرابعة عصر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي.

 

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" ، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الفاتح.

 

وفي نفس الوقت يرتدي فريق أرتا سولار زيه البديل باللون الأزرق، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق الجيبوتي زيه باللون الأصفر الكامل.

 

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات وسعد عابدين اداري الفريق  بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أرتا سولار.

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الزمالك أرتا سولار كأس الكونفدرالية الأفريقية
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