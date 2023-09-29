محمد رضوان يشارك الجمهور تكريمه بمهرجان الاسكندرية المسرحى الدولى

نشر الفنان محمد رضوان على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو تكريمه بمهرجان الاسكندرية المسرحى الدولى.

https://www.instagram.com/reel/CxwL3t4of20/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق على الفيديو "شكراً إدارة المهرجان، دورة ناجحه شكراً الفنان إبراهيم الفرن، والفنان جمال ياقوت، اتبسطت انى بتكرم وسط جمهورى الغالى من شعب وأهل الاسكندريه".

يستعد الفنان محمد رضوان بعرض مسلسله الجديد "على باب العمارة" خلال الأيام المقبلة، المسلسل بطولة حاتم صلاح، محمد رضوان، غادة طلعت، آيه سماحه، محمد محمود، ريهام الشنواني والإخراج خيرى سالم.

يذكر أن الفنان محمد رضوان شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "بابا المجال"، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولى، باسم سمرة، محمد رضوان، سوسن بدر، جومانا مراد، والإخراج أحمد خالد موسى.