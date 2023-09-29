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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وفاة الروائى كمال رحيم عن عمر يناهز 76 عاما

الروائي كمال رحيم
الروائي كمال رحيم
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توفي صباح اليوم، الجمعة،  الروائى كمال رحيم، الحائز على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، عن عمر يناهز 76 عاما. 
 
كمال رحيم من مواليد 1947،  حصل على ليسانس الحقوق والشرطة فى يوليو عام 1968، ثم ماچستير القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975، ودبلوم الإحصاء الجنائى من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 1978 بتقدير امتياز. ثم دكتوراة فى النظم السياسية والقانون الدستورى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير امتياز.
 
تدرج فى وظائف الشرطة حتى وصل إلى رتبة لواء، وعمل مفتشا للإنتربول المصرى فى فرنسا عام 1978، ثم صار مديرا له عام 1985.

 

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