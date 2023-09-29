علامة فارقة.. تايوان تكشف النقاب عن أول غواصة محلية الصنع

كشفت تايوان النقاب عن أول غواصة محلية الصنع على الإطلاق، أمس الخميس، وهو إنجاز أشادت به رئيسة البلاد تساي إنج ون باعتباره علامة فارقة حيث تعمل تايبيه على تعزيز ردعها العسكري في مواجهة تهديد متزايد من بكين، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وترأست تساي إنج ون مراسم الاحتفال بالغواصة في حوض بناء السفن في مدينة كاوهسيونج، بجنوب البلاد، حيث تم تسمية الغواصة الكهربائية التي تعمل بالديزل رسميا "Narwhal" باللغة الإنجليزية و"Hai Kun' باللغة الماندرين، وترجمتها "وحش البحر". وقالت رئيسة تايوان أن: "الغواصة انجاز مهم تجاه التزامنا الملموس بالدفاع عن بلادنا. إنها أيضا أداة مهمة لتعزيز قواتنا البحرية في تطوير استراتيجيات الحرب."

وأضافت: "في الماضي، اعتقد الكثير من الناس أن بناء غواصة محلية سيكون مهمة مستحيلة. لكننا نجحنا في ذلك."

وكان الحفل بمثابة لحظة شخصية مهمة لتساي إنج ون، التي أطلقت سياسة دفاعية لبناء أول غواصة محلية بعد فترة وجيزة من توليها منصبها في عام ٢٠١٦.

ويأمل قادة الدفاع التايوانيون أن تساعد الغواصة في زيادة صعوبة الغزو المحتمل من قبل الصين، التي تقول إن الجزيرة من ضمن أراضيها.