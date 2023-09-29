الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت نهارا حارعلى القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليـلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كـثيفـة أحيانـا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الادارية 35 25

6 اكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

كاترين 33 16

الطور 34 23

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 22

السلوم 28 20

سيوة 34 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 39 23

بني سويف 39 22

المنيا 39 21

أسيوط 40 22

سوهاج 43 23

قنا 44 27

الأقصر 45 27

أسوان 45 29

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 45 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 29

المدينة 44 30

الرياض 40 24

المنامة 37 29

أبوظبى 38 28

الدوحة 39 29

الكويت 41 24

دمشق 30 17

بيروت 29 25

عمان 30 19

القدس 29 20

غزة 29 25

بغداد 37 23

مسقط 33 29

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 29

طرابلس 27 21

تونس 29 19

الجزائر 25 17

الرباط 30 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 12

إسطنبول 25 17

إسلام آباد 32 18

نيودلهى 36 24

جاكرتا 35 24

بكين 25 12

كوالالمبور 32 25

طوكيو 30 22

أثينا 26 18

روما 29 14

باريس 22 12

مدريد 32 17

برلين 20 11

لندن 20 13

مونتريال 23 14

موسكو 23 12

نيويورك 19 15

واشنطن 22 15

نواكشوط 40 26

أديس أبابا 22 12