بعد فاجعة الحريق.. تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بإصابة نحو 50 شخصًا بتسمم غذائي، اليوم الخميس، خلال حفل في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك، بعد يوم من فاجعة مصرع أكثر من 100 شخص في حريق شب بقاعة حفل زفاف في مدينة نينوى.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن "حالة استنفار أعلنت في مستشفى الحويجة العام عقب وصول الإصابات"، مشيرة إلى أن صحة كركوك أكدت وجود حالات تسمم بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى الحفلات".

وكشف المدير العام لصحة كركوك زياد خلف، أن الإصابات تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، والجميع خضع للعلاج الطبي اللازم، مؤكداً أن جميع الحالات باتت تحت السيطرة.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان العراق مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين جراء حادثة حريق في قاعات الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى.