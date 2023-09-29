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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

متوفى و12 مصابا في حادث انقلاب مينى باص بمنطقة الميرلاند بمصر الجديدة

الحادث
الحادث
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لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين   في حادث انقلاب مينى باص بمنطقة الميرلاند بمصر الجديدة وهرعت سيارات الاسعاف لمكان الحادث.


تلقت غرفة عمليات النجدة   بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين امام الميرلاند بمصر الجديدة .
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة مينى باص  أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدامه بعامود ما أدى الى انقلاب السيارة.

 ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 12 آخرين  وجري نقل المصابين إلي المستشفي  لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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اختلت عجلة القيادة اسعاف الأجهزة الأمنية
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