محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع تراكمات القمامة



شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالاستمرار في تكثيف المرور الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع كافة المخلفات أولا بأول بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للارتقاء بالمظهر العام ، موجهاً بالمراجعة الدورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال حفاظاً على حقوق المواطنين .

تابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في إزالة تراكمات القمامة ونواتج الهدم من أمام المدارس والمستشفيات والمصالح والهيئات الحكومية والمحلات التجارية والوحدات السكنية بكافة أرجاء المحافظة ، مشدداً على المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة .

وناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها ، مؤكداً أن الدولة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة .

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