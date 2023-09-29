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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. منتدى المستقبل يناقش المجموعة القصصية "أساطير لم تحدث بعد"

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يستأنف منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء  الثلاثاء المقبل ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، في مكتبة خالد محيي الدين، ندوته النقدية بتدشين المجموعة القصصية ( أساطير لم تحدث بعد) للقاص والروائي محمد رفيع.

يناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبوزيد.

ومحمد رفيع أديب وسيناريست مصري، صدر له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها (ابن بحر)، و(أبهة الماء)، و(عسل النون)، و(ساحل الغواية)، و(أنا ذئب كان)، و(في مديح الكائنات).
وقد صدرت مجموعته القصصية الجديدة (أساطير لم تحدث بعد) عن دار( روافد) للنشر في القاهرة. وحاز رفيع عددا من الجوائز الأدبية، من بينها جائزة ساويرس للشباب عن مجموعته القصصية (أبهة الماء)، ووصلت مجموعته القصصية (عسل النون) إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، ومجموعته القصصية (في مديح الكائنات) للقائمة القصيرة للجائزة ذاتها. 

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منتدى المستقبل اساطير لم تحدث بعد الروائي محمد رفيع
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