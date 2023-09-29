"بيت المسرح" يكشف النقاب عن خطة فرقة المواجهة والتجوال خلال الفترة المقبلة

تبدأ فرقة مسرح المواجهة والتجوال، مرحلة جديدة تهدف للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا إلى المد الثقافي والفنى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبعد رحلاتها المتنوعة في أعماق قرى مصر ونجوعها.

وأعلن البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عن خطة فرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، في الفترة من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى ٢ يونيو ٢٠٢٤.

وتشهد المرحلة الجديدة عرض مسرحية الأطفال "نجوم من خشب" لمدة ١٠ ليالى عرض فى محافظة قنا من ١ حتى ٥ أكتوبر، وبمحافظة الأقصر من ٦ حتى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

وعرض " ١٠١ عزل" جيش مصر الأبيض، يقدم في ٢٣ ليلة عرض بمحافظة العريش من ١٥: ٢٢ أكتوبر، وفى محافظة السويس من ٢٣ حتى ٣٠ أكتوبر، وبمحافظة دمياط من ٣١ أكتوبر إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٣.

كما يقدم العرض المسرحى "باب عشق" لمدة ١٠ ليالى عرض بمحافظة الغربية من ١٠ حتى ١٥ نوفمبر، وبحافظة البحيرة من ١٦ حتى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

ويقدم عرض "طيب وأمير" لمدة ١٠ ليالى عرض بمحافظة قنا من ١ حتى ٥ ديسمبر، بمحافظة أسيوط من ٦ حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣.

وعرض الأطفال " توتة توتة" يقدم ٢٠ ليلة عرض بمحافظة البحيرة من ١٥: ٢١ ديسمبر، وبمحافظة الغربية من ٢٢: ٢٩ ديسمبر، وبمحافظة الدقهلية من ٣٠ ديسمبر حتى ٥ يناير ٢٠٢٤.

كما يعرض أيضا مسرحية الأطفال "عفركوش" لمدة ١٠ ليالى عرض بمحافظة المنيا من ١٠: ١٥ يناير، وبمحافظة الوادى الجديد من ١٦ حتى ٢١ يناير ٢٠٢٤.

وعرض الأطفال "رحلة سنوحى" يقدم لمدة ١٠ ليالى عرض بمحافظة أسيوط من ١: ٥ فبراير، وبمحافظة قنا من ٦ حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٤.

وأيضا عرض الأطفال "حواديت الأراجوز" يقدم لمدة ١٠ ليالى عرض بمحافظة بنى سويف من ١ حتى ٥ فبراير، وبمحافظة الوادى الجديد من ٦ حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٤.

ويقدم العرض المسرحى "ياسين وبهية" لمدة ١٠ ليالى عرض بمحافظة البحيرة من ١٥ حتى ٢٠ فبراير، وبمحافظة الغربية من ٢١ حتى ٢٦ فبراير ٢٠٢٤.

وعرض " ١٠١ عزل" جيش مصر الأبيض، يقدم ٢٣ ليلة عرض فى محافظة الفيوم من ١١ حتى ١٧ أبريل، وفى حافظة سوهاج من ١٨ حتى ٢٣ أبريل، وفى حلايب وشلاتين من ٢٣ أبريل: ٣ مايو ٢٠٢٤.

أما عرض "صحينا يا سينا" يقدم لمدة ١٠ ليالى عرض بمحافظة جنوب سيناء من ١ حتى ٥ أبريل، وبمحافظة العريش ٦ حتى ١٠ أبريل ٢٠٢٤.

وعرض "السمسمية" يقدم لمدة ٢٠ ليلة عرض بمحافظة بورسعيد من ١٠: ١٥ مايو، وبمحافظة الإسماعيلية من ١٦ حتى ٢٠ مايو، وبمحافظة السويس من ٢١ حتى ٢٦ مايو، وبحافظة العريش من ٢٧ مايو حتى ٢ يونيو ٢٠٢٤.