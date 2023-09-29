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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان: مقتل 4 جنود في تبادل لإطلاق النار مع عناصر طالبان بإقليم بلوشستان

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
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أعلن الجيش الباكستاني ارتفاع حصيلة ضحايا تبادل إطلاق النار الذي وقع اليوم الجمعة، مع مسلحين تابعين لحركة طالبان الباكستانية بإقليم بلوشستان إلى 4 قتلى. 
وأفاد الجيش - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا - "قتل أربعة جنود أثناء التصدي لمحاولة تسلل من عناصر حركة طالبان الباكستانية إلى إقليم بلوشستان، وخلال تبادل إطلاق النار، قتل 3 من المسلحين".

وكان عدد من عناصر الحركة المتشددة قد حاولوا دخول مقاطعة "زوب" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، إلا أن أفراد الجيش تصدوا لهم، فيما لم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل بهذا الصدد". 

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الجيش الباكستاني بلوشستان حركة طالبان الباكستانية
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