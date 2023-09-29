أوقاف الأقصر تفتتح مسجد "حسن علي عطية" بعد انتهاء صيانته وترميمه.. صور

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من صيانتها وترميمها، وهو مسجد "حسن على عطية" بقرية البعيرات بمدينة القرنة الأقصر.

وارتقى الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر المنبر، وألقى خطبة الجمعة، بعنوان مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وعقب صلاة الجمعة، ألقى مقرأة للجمهور لتكون أفضل رسالة يؤديها المسجد هي ذكر الله من إقامة الصلوات وقراءة القرآن الكريم والصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.

وحضر حفل افتتاح المسجد، الشيخ الطيب محمد حسان مدير إدارة أوقاف القرنة، وكوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية، ومن بينهم الشيخ صلاح نور عبدالعال مدير عام إدارة البر والأوقاف، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج مسؤول شؤون القران الكريم بالمديرية، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، قد افتتحت مطلع الشهر الجاري، 3 مساجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بمدينة البياضية جنوب شرق الأقصر، ومسجد نور الدين بقرنة مرعى بالقرنة، ومسجد الفاروق بنجع الرزقة بالبعيرات بالقرنة، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية.

افتتاح مسجد حسن علي عطية (1)

افتتاح مسجد حسن علي عطية (2)

افتتاح مسجد حسن علي عطية (3)

افتتاح مسجد حسن علي عطية (4)

افتتاح مسجد حسن علي عطية (5)

افتتاح مسجد حسن علي عطية (6)

افتتاح مسجد حسن علي عطية (7)

افتتاح مسجد حسن علي عطية (8)