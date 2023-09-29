تشييع جنازة الفنانة الراحلة نجاح سلام في بيروت.. صور

شُيعت ظهر اليوم الجمعة، جنازة الفنانة الراحلة نجاح سلام، من مسجد الخاشقجي ببيروت، وسط حضور أسرتها وعدد من الفنانين من بينهم: نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوى، والفنانين: معين شريف، وسعد حمدان، وغيرهم، ومن المقرر أن تدفن الراحلة في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

وقد رحلت الفنانة نجاح سلام، صاحبة أغنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"، أمس الخميس، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وقالت الكاتبة أميرة سيد مكاوي، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غابت من غنت لمصر واحدة من أروع ما قيل عنها "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".. غابت السيدة العظيمة نجاح سلام.. ربنا يسعدها في الجنة".

ولدت الفنانة نجاح سلام في لبنان عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم: كوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار فريد الأطرش، وشقيقته المطربة أسمهان، والشيخ زكريا أحمد، وغيرهم.

وفي عام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت في مسيرتها الفنية، ومن أشهر أغانيها الوطنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".

كما اشتهرت أغاني نجاح سلام في معظم الدول العربية، وعُرفت بأداء الأغاني الوطنية والأدعية الدينية، كما حصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.