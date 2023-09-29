افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 11.2 مليون جنيه بـ3 مراكز بالبحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز (أبو المطامير - كفر الدوار - حوش عيسى) بتكلفة إجمالية 11 مليونا و200 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، إنه تم افتتاح مسجد الهدى - ك 6 شمال التحرير - أبو المطامير على مساحة 224 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الفتح الإسلامي - كوم الفرج - أبو المطامير على مساحة 150 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، مسجد النور سعيد إسماعيل - الحاجر - كفر الدوار على مساحة 222 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد عبد المنعم خليل - الكوم الأخضر - حوش عيسى على مساحة 394 م 2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، مسجد الأندلس - الحاجر - كفر الدوار على مساحة 455 م 2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم ) بأمته" أن الرحمة من عظيم الأخلاق التي تحلى بها نبينا محمد( صلى الله عليه وسلم ) وقد تجلت الرحمة في حياة نبينا ( صلوات ربي وسلامه عليه) في أعلى صورها وأبهى معانيها، واتسعت آفاقها لتشمل جميع أمته، بل جميع المخلوقات.

